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Минспорта обвинило МОК и WADA в давлении на независимые спортивные организации

Министр спорта Матыцин: МОК и WADA давят на независимые спортивные организации

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации. Его слова передает пресс-служба Минспорта.

«К сожалению, МОК и WADA продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом. Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи — равное отношение ко всем ее членам, свобода выбора, защита интересов спортсменов и неукоснительное соблюдение их прав по участию в соревнованиях», — сказал Матыцин.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от участия в Играх дружбы, заявив, что они противоречат олимпийским ценностям и единству олимпийской семьи.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее в WADA пригрозили санкциями за участие в Играх дружбы.

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