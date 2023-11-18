Российский футболист: Карпин не вызывает в сборную тех, у которых недавно родились дети

Футболист петербургского «Зенита» Данил Круговой предположил, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывает его в расположение национальной команды. Слова Кругового передает «Чемпионат».

«С Кубой очень хотел сыграть. Однако слышал и о позиции главного тренера: якобы он говорил, что не вызывает в сборную игроков, у которых недавно родились дети. По понятным причинам это может мешать концентрации, но у меня в этом смысле никаких сложностей нет. После Киргизии Карпин мне даже сказал: «Скоро увидимся», — сказал Круговой.

20 ноября сборная России сыграет с Кубой в Волгограде. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что у сборной России очень низкий уровень.