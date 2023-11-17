Футбольный тренер ответил на вопрос, должна ли жить сборная России

Знаменитый тренер Гаджи Гаджиев, работавший с различными клубами Российской премьер-лиги, а теперь являющийся президентом одного из лидеров Первой лиги махачкалинского «Динамо», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что сборная страны должна играть с любым соперником, встретиться с которым возможно.

«Всегда ставится вопрос: насколько такие игры нужны? Нужны! Обязательно сборная должна жить. Вне зависимости от обстоятельств, играть необходимо с тем, с кем возможно. И игрокам надо привыкать любой матч играть изо всех сил», — уверен Гаджиев.

Сборная России по футболу 20 ноября примет на своем поле национальную команду Кубы. До того подопечные Валерия Карпина в 2023 году встретились с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2), а также дважды сыграли молодежным составом с олимпийской сборной Египта (U-23), добившись ничьей (1:1) и уступив (1:2). Сборная России по-прежнему отстранена от участия в международных соревнованиях до окончания конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Роналду установил уникальный рекорд и оторвался от Месси.