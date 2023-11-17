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Российский хоккеист вошел в тройку лучших игроков матча «Тампы» и «Чикаго»

Защитник «Тампы» Сергачев стал третьей звездой матча с «Чикаго»

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Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

Сергачев забросил шайбу, которая стала для него первой в сезоне. Также он записал на свой счет голевую передачу. До этого поединка он принял участие в 16 играх, в которых восемь раз выступил в роли ассистента.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021). В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Торонто Мэйпл Лифс».

Второй звездой стал форвард Брэйден Пойнт, набравший в матче три очка: он оформил дубль и отдал результативную передачу. Возглавил тройку защитник Виктор Хедман, отметившийся голом и голевой передачей. Именно его заброшенная шайба считается победной, при счете 2:2 он вывел «Тампу» вперед.

Ранее Сергачев удалил аккаунт в соцсетях из-за критики фанатов.

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