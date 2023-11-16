Бывший футболист «Спартака» дал совет Карпину

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов посоветовал тренеру сборной России Валерию Карпину использовать полузащитника красно-белых Михаила Игнатова в атакующей группе, передает Legalbet.

«Карпин играет по схеме 4-3-3. Возможно, действительно это не самая подходящая схема. Но и в ней Игнатов играл крайнего нападающего. Идеально для него быть атакующим игроком центральной оси, вторым нападающим», — сказал Бушманов.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее вратарь «Динамо» заявил, что не смотрит матчи сборной России.