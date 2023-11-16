Кожевников: я бы включил Овечкина в Зал хоккейной славы уже сейчас

Прославленный советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном досрочном включении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Зал хоккейной славы. В комментарии «Газете.Ru» Кожевников заявил, что Овечкин полностью заслужил это признание.

«Он заслужил это, сто процентов, даже разговаривать на эту тему не надо. Пускай он закончит, и его сразу туда включают. Я бы уже сейчас его включил в Зал славы. Он правда величайший игрок. Конечно, правила меняются, но они все-таки ценят свои традиции. Он, несомненно, это заслужил», — убежден Кожевников.

Портал ESPN считает Овечкина одним из двух действующих игроков, которые могут стать членами Зала хоккейной славы в Торонто сразу после окончания профессиональной карьеры – вторым назван капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

В 1999 году Уэйн Гретцки провел последний матч в лиге, после чего было объявлено, что он станет 10-м хоккеистом в истории НХЛ, который войдет в Зал славы, не ожидая три года после завершения карьеры. Отборочный комитет принял решение, что трехлетнее ожидание будет отменяться только в «определенных обстоятельствах».

В активе 38-летнего Овечкина на сегодняшний момент 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 14 матчах, в которых ему удалось забросить четыре шайбы и сделать семь результативных передач.

Ранее стало известно место Овечкина в списке бомбардиров в новом сезоне НХЛ.