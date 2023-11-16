Головина назвали игроком сборной России, на которого смотрят «снизу вверх»

Комментатор Роман Нагучев заявил, что к полузащитнику сборной России и «Монако» Александру Головину тянутся, как к лидеру. Его слова передает «Матч ТВ».

«Головин за счет работоспособности, за счет того, что может прикрыть любого партнера в атаке и обороне, достоин капитанской повязки.

Мне кажется, у Саши все в порядке с лидерскими качествами, он спокоен. Он играет против Килиана Мбаппе, тренируется с партнерами очень высокого уровня. Ты приезжаешь в сборную, на тебя смотрят чуть‑чуть снизу вверх, значит, хотят быть на этом месте. К нему тянутся, а тянутся к лидеру», — сказал Нагучев.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне Головин провел 11 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. Головин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

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