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Головина назвали игроком сборной России, на которого смотрят «снизу вверх»

Комментатор Нагучев заявил, что Головин достоин капитанской повязки

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Комментатор Роман Нагучев заявил, что к полузащитнику сборной России и «Монако» Александру Головину тянутся, как к лидеру. Его слова передает «Матч ТВ».

«Головин за счет работоспособности, за счет того, что может прикрыть любого партнера в атаке и обороне, достоин капитанской повязки.

Мне кажется, у Саши все в порядке с лидерскими качествами, он спокоен. Он играет против Килиана Мбаппе, тренируется с партнерами очень высокого уровня. Ты приезжаешь в сборную, на тебя смотрят чуть‑чуть снизу вверх, значит, хотят быть на этом месте. К нему тянутся, а тянутся к лидеру», — сказал Нагучев.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне Головин провел 11 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. Головин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

20 ноября в Волгограде сборная России сыграет с Кубой. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Карпин словами «кто он» описал невызов в сборную России игрока «Спартака».

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