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Капризов поделился мнением об Олимпиаде без игроков НХЛ

Форвард «Миннесоты» Капризов о победе на Олимпиаде без НХЛ: это не наша ошибка

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион в составе сборной России, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в интервью на YouTube-канале «Суперлига» вспомнил о победе на Играх-2018 года, в которых не участвовали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Понятно, что Олимпиада была без энхаэловцев, но все равно было очень приятно выиграть. И я думаю, спустя 30-40 лет никто особо не будет вспоминать, что не было НХЛ. У тебя звание олимпийского чемпиона, это очень приятно. Мы были очень рады и старались даже не думать, что не приехали игроки из НХЛ. Ну, окей, не приехали — не приехали, это же не наша ошибка», — сказал Капризов.

В финале Олимпиады сборная России одержала победу над сборной Германии (4:3 ОТ). Кирилл забросил победную шайбу в овертайме.

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забросить пять шайб и сделать 10 результативных передач. Ранее Капризов защищал цвета московского ЦСКА, уфимского «Салавата Юлаева» и новокузнецкого «Металлурга», воспитанником которого он является. На драфте НХЛ 2015 года был выбран клубом «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером. В 2017 году вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Капризов ответил, важно ли ходить в школу.

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