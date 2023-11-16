«О нем давно пора забыть»: футбольный эксперт раскритиковал вызов Лунева в сборную России

Футбольный эксперт Павел Стипиди скептически отнесся к вызову голкипера «Карабаха» Андрея Лунева в сборную России для участия в ноябрьских сборах. Слова Стипиди передает «Евро-Футбол.Ру».

«Лунев не играет в России уже два-три года. В Германии он не играл, потом в Азербайджан поехал. О нем уже давно пора забыть, он отыгранный. Для чего его сейчас вызывали в сборную? У нас что, нет вратарей, что ли? У нас целая обойма молодых вратарей, практически во всех командах чемпионата», — сказал Стипиди.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своей последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее Валерий Карпин рассказал, с какой командой можно сравнить Кубу.