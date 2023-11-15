Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ переосмыслили аббревиатуру МОК

Захарова заявила, что МОК превратился в ком мирового спорта

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что попытки Международного олимпийского комитета (МОК) дискредитировать Игры дружбы, которые в 2024 году пройдут в Москве и Екатеринбурге, дискредитируют сам МОК.

«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта», — заявила Захарова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. 12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Игры дружбы — 2024 пройдут в сентябре будущего года в России. На них будут приглашены российские и иностранные спортсмены, которые будут соревноваться в некоторых олимпийских дисциплинах.

Ранее в Оргкомитете Игр дружбы отвергли обвинения МОК.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий