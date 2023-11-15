В МИД РФ переосмыслили аббревиатуру МОК

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что попытки Международного олимпийского комитета (МОК) дискредитировать Игры дружбы, которые в 2024 году пройдут в Москве и Екатеринбурге, дискредитируют сам МОК.

«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта», — заявила Захарова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. 12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Игры дружбы — 2024 пройдут в сентябре будущего года в России. На них будут приглашены российские и иностранные спортсмены, которые будут соревноваться в некоторых олимпийских дисциплинах.

Ранее в Оргкомитете Игр дружбы отвергли обвинения МОК.