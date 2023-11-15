Винер назвала ожидаемым желание МОК запретить странам участие в Играх дружбы

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью ТАСС заявила, что не удивилась реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на организацию Россией Игр дружбы, которые пройдут в сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

По ее словам, МОК не мог предложить другого варианта, кроме как избегать Игр дружбы.

«Мне изначально было ясно, что МОК будет придерживаться подобной политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получат достойные призовые, а не будут устраивать какие-либо политические акции. Никто не будет от них отречься от флага и сменить форму, как это требуют от россиян», — заявила Винер.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Госдуме нашли виновных в чехарде с российским флагом и гимном.