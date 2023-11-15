Стала известна дата проведения боя между Усиком и Фьюри

Объявлена дата боя за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

По информации ESPN, спортсмены проведут бой 17 февраля 2024 года в саудовском Эр-Рияде.



Впервые стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри 2 марта 2023 года. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее боец ММА Конор Макгрегор заявил, что не удивился проваленному допинг-тесту Усмана Нурмагомедова.