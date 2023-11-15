Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме нашли виновных в чехарде с российским флагом и гимном

Фетисов заявил, что нельзя было соглашаться на участие в ОИ без флага и гимна

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Депутат Госдумы и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью ТАСС заявил, что Россия изначально не должна была соглашаться на участие в международных соревнованиях без национальных атрибутов.

По его мнению, пойдя на компромисс в этом вопросе, российские спортсмены оказались в уязвимом положении.

«Я хочу смотреть Олимпийские игры, на которых я вырос как спортсмен, чтобы моя страна участвовала в них с флагом и гимном. Считаю, мы тоже виноваты — когда эта чехарда с флагом и гимном началась, надо было предупредить, что без флага и гимна наши не выступят», — заявил Фетисов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Вячеслав Фетисов послал главу МОК Томаса Баха после его слов об альтернативных соревнованиях.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий