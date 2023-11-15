В Госдуме нашли виновных в чехарде с российским флагом и гимном

Депутат Госдумы и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью ТАСС заявил, что Россия изначально не должна была соглашаться на участие в международных соревнованиях без национальных атрибутов.

По его мнению, пойдя на компромисс в этом вопросе, российские спортсмены оказались в уязвимом положении.

«Я хочу смотреть Олимпийские игры, на которых я вырос как спортсмен, чтобы моя страна участвовала в них с флагом и гимном. Считаю, мы тоже виноваты — когда эта чехарда с флагом и гимном началась, надо было предупредить, что без флага и гимна наши не выступят», — заявил Фетисов.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Вячеслав Фетисов послал главу МОК Томаса Баха после его слов об альтернативных соревнованиях.