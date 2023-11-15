«Вашингтон» обыграл «Вегас», Овечкин остался без очков

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу «столичных». Шайбами в этом поединке отметились Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Бек Маленстин.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отличиться в этом поединке и не набрал очков. Другой российский хоккеист «Кэпиталз» Евгений Кузнецов также не совершил результативных действий в матче.

12 ноября Овечкин оформил дубль в матче с «Айлендерс». «Столичные победили со счетом 4:1. После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

«Вашингтон» выиграл третий матч подряд. «Вегас» потерпел третье поражение в четырех последних играх.

Ранее Илья Ковальчук оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.