«Спартак» назвали главным разочарованием РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов назвал московский «Спартак» главным разочарованием первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Разочаровал, конечно, «Спартак». «Красно-белые» должны бороться за первое место, а этого не происходит. Есть чёрная полоса у «Урала», но я не могу сравнивать «Урал» со «Спартаком». У москвичей намного выше уровень игроков», — заявил Тарханов.

В матче 15 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Ростов». Встреча завершилась со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Поединок состоится 25 ноября. Ростовчане на своем поле примут нижегородский «Пари НН». Встреча состоится 26 ноября.

Ранее Александр Мостовой дал оценку «Спартаку» за выступление в первом круге РПЛ.