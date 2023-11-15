Названа причина агрессивного поведения теннисиста Рублева

Спортивный и клинический психолог Максим Квасов пояснил, с чем связано агрессивное поведение российского теннисиста Андрея Рублева во время матча со своим соотечественником Даниилом Медведевым на групповом этапе Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его слова приводит «Советский спорт».

«В первую очередь, это говорит о том, что человек не справляется с тем уровнем стресса и нейро-психического возбуждения, которое возникает в определенные моменты игры. Понятное дело, что чем значимее игра для спортсмена, тем более высокие требования он себе предъявляет. Если он по тем или иным причинам не соответствует этим требованиям: что-то идет не так, рушится план игры — то он очень сильно фрустрируется», — заявил Квасов.

Во время матча перед подачей болельщик на русском языке выкрикнул Рублеву «Соберись!», на что Андрей ответил: «Иди в жопу».

Медведев одолел Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Ранее бывший теннисист назвал главную причину победы Медведева над Рублевым.