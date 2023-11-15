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Провал Валиевой в Казани объяснили двумя факторами

Тренер Попова заявила, что на Валиеву влияют пубертат и разбирательства в CAS

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» объяснила, с чем связан неудачный прокат Камилы Валиевой в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани, из-за которого она стала лишь четвертой.

«Конечно, пубертат, разбирательства в суде влияют на детскую психику, и выступать постоянно безупречно невозможно. Она третий сезон показывает невероятный уровень, и держаться на пике сложно. Не надо никого списывать со счетов. У любого будет яма, спады — это вообще нормально», — заявила Попова.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла.

В произвольной программе фигуристка получила штрафы за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке. Также судьи обнулили одну из двух секвенций из-за того, что в произвольной программе разрешен только один подобный элемент.

Победительницей этапа стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. Итоговое решение будет вынесено в январе 2024 года. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее катание Валиевой назвали жирным.

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