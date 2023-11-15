«Не думаю, что он чокнулся»: ветеран ЦСКА назвал фейком драку Дзюбы с Пиняевым

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев объяснил, почему не верит в драку между футболистами столичного «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, что это фейк. Я не думаю, что Дзюба совсем чокнулся. Он все-таки уже в возрасте игрок. Он скорее должен воспитывать молодежь и давать пример, а не драться уж точно. Это же ни в какие ворота не лезет. Поэтому я не верю в это», — заявил Пономарев.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между игроками «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча со «Спартаком». По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли. При этом в «Локомотиве» информацию опровергли.

В новом сезоне Дзюба сыграл 13 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Пиняев провел 15 игр, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Ранее Дзюба пошутил по поводу слухов о драке с Пиняевым.