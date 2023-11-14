Тренера «Локомотива» обвинили в драке между Дзюбой и Пиняевым

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что умные тренеры должны сглаживать потасовки между футболистами. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Я, конечно, тоже ничего не знаю. Ну, плохо это все очень, конечно. Кто здесь виноват? Тренер. Дело в том, что такие стычки бывают. Футболисты — люди молодые, горячие, адреналин кругом. Такие случаи бывают, но их сглаживают умные тренеры.

Пиняев, видимо, выразил недовольство, мол, что ты не забиваешь, а Дзюба возмутился. Но на самом деле это все гадание на кофейной гуще», — сказала Смородская.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между игроками «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча со «Спартаком».

По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли.

Ранее экс-судья заявил, что арбитр Кукуляк должен был «напихать» Дзюбе.