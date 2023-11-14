Аршавин рассказал, у какого тренера хочет пройти стажировку Александр Мостовой

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что Александр Мостовой хотел бы пройти тренерскую стажировку у 64-летнего специалиста из «Факела» Сергея Ташуева.

«Мы учимся сейчас на тренерскую лицензию, и один из учеников говорит: «Я хочу поехать к Ташуеву. Как он это делает? Я не понимаю». Мостовой? Да, это он. Я больше скажу – на первой парте сидит. Самый близкий к начальнику – к Алексу Венцелю. Они же друг против друга играли еще», — сказал Аршавин.

В начале июня Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за московский «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее тренер Александр Кержаков заявил, что Мостовой недолюбливает тренеров, которые не играли.