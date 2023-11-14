Чесноков рассказал, почему не смотрит матчи между российскими теннисистами

Бывший теннисист Андрей Чесноков рассказал, что не хочет смотреть матчи между россиянами, передает Vprognoze.ru.

«Я не хочу смотреть матчи, в которых российские теннисисты играют друг с другом. Получается, что один русский выбьет другого русского. И мне становится очень жалко и обидно», — сказал Чесноков.

Даниил Медведев одолел Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября.

Ранее была названа причина поражения Рублева над Медведевым на Итоговом турнире ATP.