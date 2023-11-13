Назван провальный трансфер «Спартака» в 2023 году

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов считает, что защитник «Спартака» Алексис Дуарте не обладает качествами, способными помочь ему играть на этой позиции. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Трансфер Дуарте — провальный тра­нсфер. Он играет, по­тому что других на эту позицию у «Спарта­ка» нет.

Даже по внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач. Это не фактурный защитник. Игрок на его позиции должен быть высоким, крепким. Как Дуарте играть, например, против Дзюбы? Он же его​ просто отодвин­ет и забьет. Все оши­бки у «Спартака» из-­за Дуарте», — сказал Пименов.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 24 очка, делит шестое место с «Локомотивом». В минувшем туре красно-белые обыграли «Ростов» со счетом 2:1. Голами отметились Михаил Игнатов и Квинси Промес.

Сейчас РПЛ ушла на паузу в связи с играми сборных. 25 ноября «Спартак» сыграет с «Балтикой»

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