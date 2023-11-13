Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван провальный трансфер «Спартака» в 2023 году

Экс-футболист Пименов назвал трансфер Дуарте в «Спартак» провальным

close
100%
Александр Ступников/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Руслан Пименов считает, что защитник «Спартака» Алексис Дуарте не обладает качествами, способными помочь ему играть на этой позиции. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Трансфер Дуарте — провальный тра­нсфер. Он играет, по­тому что других на эту позицию у «Спарта­ка» нет.

Даже по внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач. Это не фактурный защитник. Игрок на его позиции должен быть высоким, крепким. Как Дуарте играть, например, против Дзюбы? Он же его​ просто отодвин­ет и забьет. Все оши­бки у «Спартака» из-­за Дуарте», — сказал Пименов.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 24 очка, делит шестое место с «Локомотивом». В минувшем туре красно-белые обыграли «Ростов» со счетом 2:1. Голами отметились Михаил Игнатов и Квинси Промес.

Сейчас РПЛ ушла на паузу в связи с играми сборных. 25 ноября «Спартак» сыграет с «Балтикой»

Ранее легенда «Спартака» объяснил, почему капитан команды присел на скамейку.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий