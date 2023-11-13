Черчесов объяснил, почему появился на матче РПЛ в шарфах «Спартака» и «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что на матче России и Камеруна сидел с флагами обеих команд. Его слова передает «Матч ТВ».

«Когда я сюда шел на эфир, вопрос тоже был, какой шарф надеть. Ну, тебя приглашают… Кстати, на матче Россия — Камерун я был тоже один тайм в российском флаге, а другой — в камерунском.

Принесли флаг «Локомотива». Я говорю: ребят, несолидно. Я и там играл, и там играл, работал. Давайте второй тоже. Перед игрой просил принести спартаковский шарф. Вот мне принесли на второй тайм, и я его надел», — сказал Черчесов.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Локомотив», набрав по 24 очка, делят шестое место в турнирной таблице. В минувшем туре красно-белые обыграли «Ростов» со счетом 2:1. «Железнодорожники» с таким же счетом взяли верх над «Ахматом». Лидировать в таблице продолжает «Краснодар», набравший 32 очка. У идущего вторым «Зенита» на два меньше.

Ранее Булыкин объяснил, почему никто не покупает российских футболистов.