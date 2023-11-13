Экс-игрок «Спартака» заявил о серьезной нестабильности команды

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов после матча красно-белых с «Ростовом» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что столичную команду лихорадит, из-за чего случаются нервные концовки в матчах. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мы можем говорить о какой-то нестабильности у «Спартака». Причем в отдельных матчах. Команда 50 минут отлично играет, например, а потом что-то происходит. Поэтому и результаты такие пока. Команду лихорадит, и нет запаса прочности. То есть если «Спартак» ведет 2:0, то вообще нет уверенности, что он точно победит», — заявил Кечинов.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11 строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября. «Ростов» на своем поле примет нижегородский «Пари НН». Игра состоится 26 ноября.

Ранее стала известна команда, которая заняла последнее место в РПЛ после первого круга чемпионата.