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Названы хоккеисты КХЛ, против которых сложнее всего обороняться

Хоккеист «Куньлуня» Парфенюк: мне нравится, как Радулов держит в себе энергию

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Николай Александров/РИА Новости

Белорусский защитник «Куньлунь Ред Стар» Никита Парфенюк назвал двух сильнейших форвардов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Legalbet.

«Мне нравится Радулов, как он держит в себе энергию. Он постоянно на каждый матч выходит как на последний. Никита Гусев — очень техничный, мастеровитый игрок,Было сложнее всего обороняться против этих нападающих», — сказал Парфенюк.

В минувшем сезоне КХЛ Радулов принял участие в 62 матчах за казанский «Ак Барс», в которых забросил 25 шайб и сделал 32 результативные передачи. «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА. Ранее Радулов выступал за «Даллас Старз», «Монреаль Канэдианс», «Нэшвилл Предаторс», ЦСКА и «Салават Юлаев».

Гусев подписал однолетний контракт с московским «Динамо» 18 июля. В сезоне-2022/23 форвард выступал за петербургский СКА и провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счет 49 (23+26) очков.

Ранее олимпийский чемпион назвал возможную проблему, связанную с приходом Гусева в «Динамо».

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