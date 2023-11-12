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В «Зените» обозначили главного соперника в борьбе за чемпионство

Голкипер «Зенита» Кержаков назвал ЦСКА реальным претендентом на золото РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков после ничейного результата в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с лидером турнирной таблицы «Краснодаром» назвал команду, которая также претендует на золото турнира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

»ЦСКА более реальный претендент. Никогда никого не стоит списывать со счетов. Но все-таки я думаю ЦСКА более реальный конкурент из всех претендентов на золото», — заявил Кержаков.

Игра «Зенит» — «Краснодар» завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Эдуард Сперцян, поразивший головой ворота Михаила Кержакова на 63-й минуте матча. Хозяева отыгрались на 71-й минуте усилиями Матео Кассьерры, который отличился с передачи Вильмара Барриоса. После этой игрой в активе краснодарцев стало 32 очка в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 30 баллов и вторая позиция в лиге.

ЦСКА в Воронеже упустил победу над «Факелом» — 1:1. Московский клуб по итогам матча набрал 25-е очко и опустился на четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее была названа главная ошибка Семака в матче «Зенита» и «Краснодара».

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