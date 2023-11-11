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Бывший футболист назвал коллег клоунами

Экс-игрок «Рубина» Попов сравнил футболистов с клоунами

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Бывший футболист казанского «Рубина» и пермского «Амкара» Денис Попов в интервью Legalbet заявил, что футбол и цирк выполняют одинаковую цель — развлечение публики.

По его мнению, по аналогии можно сравнить футболистов с клоунами.

«Ставлю ли я футбол и цирк на одну ступень? Примерно, да, потому что это все развлекуха, для болельщиков. Как говорится с давних времен: человеку нужно хлеба и зрелищ. Так что да, на одной ступени, просто футбол более популярен и приносит больше денег. Футболисты так подумают, что они клоуны? Если говорить грубо, то мы, как и артисты, развлекаем зрителей. Что в этом такого? У каждого своя стезя», — заявил Попов.

В центральном матче 15-го тура РПЛ «Зенит» принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события. Перед этой игрой в активе краснодарцев 31 очко в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 29 баллов и вторая позиция в лиге.

Ранее женский футбол сравнили с медиалигой.

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