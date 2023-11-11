Экс-тренер «Зенита» заявил, что Семак не сделал бы «Спартак» чемпионом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о перспективах Сергея Семака и Гильермо Абаскаля, поменяв их местами в своих клубах. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Думаю, Семак не выиграл бы в «Спартаке» чемпионат России. Чтобы этого достичь, нужно иметь в спонсорах «Газпром».

Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха — не было бы ни чемпионств, ни медалей. Нужно много денег и влияние», — сказал Петржела.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, а с 2013-го по 2016-й работал в тренерском штабе. Под его руководством петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, один раз Кубок и трижды Суперкубок страны. Дважды Семак признавался лучшим тренером года.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 29 очков, занимает второе место. Лидирует «Краснодар» (31 очко). В 15 туре команды сыграют друг с другом. Красно-белые идут шестыми (21 очко).

Ранее Нигматуллин выразил мнение, что тренер «Спартака» Абаскаль уйдет из клуба зимой.