Экс-игрок «Локо» об Абаскале: сейчас тренеры ждут, пока их пинками выгонят

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин предсказал скорый уход Гильермо Абаскаля с поста тренера московского «Спартака». Его слова передает Metaratings.

«Я предполагаю, что Абаскаль покинет «Спартак» зимой. Есть сложности с техническим осуществлением увольнения, потому что есть он, ассистенты, за всех придется платить неустойку.

Закончились те времена, когда тренеры понимали, что команда не развивается, после матчей писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят», — сказал Нигматуллин.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». Следующая игра у подопечных Абаскаля против «Ростова». Красно-белые в 14 матчах сезона проиграли пять игр.

Ранее Валерий Газзаев назвал главную фишку Абаскаля.