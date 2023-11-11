Винер одной фразой ответила на критерии FIG по допуску россиян

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировал критерии Международной федерация гимнастики (FIG) по допуску россиян к международным стартам, передает «Матч ТВ».

«Мы не рабы, рабы не мы», — сказала Винер.

Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой FIG, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Винер рассказала о трибунале над собой.