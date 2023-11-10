Стало известно, почему бразильцев из «Зенита» не вызывают в сборную

Футбольный агент Роман Орещук в интервью Legalbet заявил, что бразильские легионеры петербургского «Зенита» не играют на необходимом для вызова в национальную команду уровне.

По его мнению, тренерскому штабу южноамериканцев некого вызывать из стана действующих чемпионов России.

«Во-первых, уровень сопротивления другой. В Бразилии смотрят на чемпионат же. Когда Халк приезжал, это был чемпионат определенного уровня, клуб играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А так кого звать? Разве что Клаудиньо в расширенный список. Вендел не показывает того уровня мастерства, который был в прошлом году. А когда он играл в Португалии, он никак не выделялся», — заявил Орещук.

В 15-м туре РПЛ пройдет матч «Зенит» — «Краснодар». Он состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события. Перед этой игрой в активе краснодарцев 31 очко в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 29 баллов и вторая позиция в лиге.

Ранее сообщалось, что Александра Кокорина больше не ждут в России.