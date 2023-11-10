Экс-голкипер «Спартака» не считает Акинфеева лучшим вратарем России

Бывший голкипер столичных «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин в интервью Metaratings заявил, что считает на данный момент сильнейшим вратарем России игрока «Краснодара» Матвея Сафонова.

По его словам, на это есть две причины.

«Сейчас для меня Сафонов сильнее Акинфеева. Матвей в силу возраста и нахождения на пике своей формы и карьеры является более предпочтительным выбором для меня», — заявил Нигматуллин.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 751 матч за красно-синих, 314 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел в Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

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