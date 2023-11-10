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Стала известна реакция экс-капитана «Спартака» на обвинения в неуплате налогов

Экс-капитан «Спартака» Комбаров отверг обвинения в неуплате налогов

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РИА Новости

Бывший капитан «Спартака» Дмитрий Комбаров, обвиняемый в неуплате налогов, заявил, что на самом деле никаких проблем с выплатой налоговых начислений не имеет. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Никаких проблем нет, налоговый период до 1 декабря. У меня никогда не было проблем с налогами», — заявил Комбаров.

Дмитрий Комбаров завершил профессиональную карьеру в 2021 году. За время пребывания в футболе он успел поиграть в московском «Динамо», «Спартаке» и самарских «Крыльях Советов». В 2017 году в составе «Спартака» под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры Дмитрий Комбаров стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

В предстоящем матче «Спартак» на своем поле примет «Ростов». Эта игра пройдет 12 ноября в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 14 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». Отставание от лидера турнирной таблицы — «Краснодара» — составляет десять баллов.

Ранее парагвайский футболист «Спартака» рассказал, какие русские блюда любил до переезда в Россию.

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