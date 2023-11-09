В Дагестане переименовали село в честь отца Хабиба

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании дагестанского села Кироваул в село Манапкала в честь заслуженного тренера страны Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Населенный пункт располагается на территории муниципального района Кизилюртовский.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года.

Ранее в МВД Дагестана выступили против отправки нюдсов.