Названо преимущество запрета российского спорта на международной арене

Глава Республики Калмыкия, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России (ФКР) Бату Хасиков считает, что запрет российского спорта на международной арене имеет для России не только негативные стороны, но и преимущества. В интервью «Газете.Ru» он заявил о возможностях финансировать развитие спорта в стране, назвав необходимым организовывать трансляции соревнований по разным видам спорта на многих телеканалах.

«Очевидный плюс заключается в направлении ресурсов и финансовых потоков внутрь страны. Мы понимаем, что когда у нас была широкая международная повестка, все это нужно было финансировать, и деньги там были немаленькие. Сейчас те же средства могут быть направлены на развитие спорта в России. Каждый вид спорта, независимо от его популярности, нуждается в такой подпитке — начиная с обновления инфраструктуры, подготовки кадры», — считает Хасиков.

Чиновник и прославленный спортсмен подчеркнул, что для продвижения различных видов спорта, в том числе кикбоксинга, необходимо, чтобы каждый телеканал брал на себя нагрузку по трансляциям соревнований. По его мнению, низкие рейтинги того или иного вида спорта не должны на это влиять — напротив, трансляции лишь повысят популярность различных видов. Хасиков привел в пример организацию подобной индустрии в США.

«Кто-то может сказать, что в Америке все основано на коммерции, там более платежеспособные зрители. Но это неважно. Важно то, какой мы видим результат. Там очень много каналов показывает спорт, и он очень популярен. Нам в этом плане есть, куда расти. Создавать отдельные спортивные каналы, наверное, слишком накладно. Но есть федеральные каналы — будьте добры показывать спорт вне зависимости от рейтингов», — убежден Хасиков.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Хасиков объяснил, почему Бах много раз менял отношение к России.