Стало известно, зачем пытаются «слить» тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал необоснованной травлю главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а также предположил, кому выгодно его увольнение из команды. Его слова приводит «Советский спорт».

«Мне кажется, что это просто борьба между группами людей, которые пытаются воткнуть в «Спартак» своего тренера, для того чтобы потом окучивать спартаковский бюджет на трансферы. Вот поэтому его и пытаются слить, чтобы распилить бюджет», — заявил Червиченко.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России, уступив только петербургскому «Зениту», который завоевал пятое чемпионство подряд, и столичному ЦСКА.

После 14 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». Отставание от лидера турнирной таблицы — «Краснодара» — составляет десять баллов. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Ростова». Поединок состоится 12 ноября в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее была названа главная ошибка Абаскаля.