Стала известна причина смерти российского футболиста Лесина

Отец футболиста Алексея Лесина, который скончался в Сочи, раскрыл причину смерти своего сына. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря. Мы тоже вели небольшое расследование, опрашивали свидетелей. Информация была такая: до трех часов он был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся и они пошли в другое заведение. В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря. Около восьми часов его нашли. Даже видео есть: лежит он на берегу», — сказал Лесин-старший.

Сергей Лесин, отец Алексея, сообщил, что его сын погиб 6 ноября. Его нашли мертвым около моря. На теле мужчины видимых травм обнаружено не было. Идет следствие. Ранее он также рассказал, что при его сыне был рюкзак с вещами и документами, которые пока не нашли. Он добавил, что у Алексея не было проблем со здоровьем.

Алексей Лесин в разные годы выступал за футбольные команды «Крылья», «Химик-Август», «Чебоксары», LAVA и «Бомик».

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