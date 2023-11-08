Россиянин из НХЛ заявил, что ужасно играет весь сезон

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич выразил недовольство своей игрой на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Я просто ужасен весь сезон. Ребята создают мне шансы, но я не могу их реализовать. Надеюсь, хоть одна шайба залетит. Я просто должен играть лучше и помогать команде. Сейчас я ничего не создаю, не помогаю команде. Нужно найти выход (из ситуации)», — заявил хоккеист.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел девять матчей за «Сент-Луис», в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. 15 октября он получил травму верхней части тела.

В прошлом сезоне Бучневич набрал 67 очков (26 шайб + 41 передача) в 63 играх при показателе полезности +14.

3 октября The Athletic составил топ лучших игроков НХЛ. Издание разделило всех хоккеистов на четыре группы: «MVP», «Лицо франшизы», «Уровень сборной Всех Звезд» и «Уровень топ-звена». Бучневич попал в третью категорию.

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