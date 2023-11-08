Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин из НХЛ заявил, что ужасно играет весь сезон

Форвард «Сент-Луиса» Бучневич заявил, что ужасно играет в новом сезоне НХЛ

close
100%
Charles LeClaire/Reuters

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич выразил недовольство своей игрой на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Я просто ужасен весь сезон. Ребята создают мне шансы, но я не могу их реализовать. Надеюсь, хоть одна шайба залетит. Я просто должен играть лучше и помогать команде. Сейчас я ничего не создаю, не помогаю команде. Нужно найти выход (из ситуации)», — заявил хоккеист.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел девять матчей за «Сент-Луис», в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. 15 октября он получил травму верхней части тела.

В прошлом сезоне Бучневич набрал 67 очков (26 шайб + 41 передача) в 63 играх при показателе полезности +14.

3 октября The Athletic составил топ лучших игроков НХЛ. Издание разделило всех хоккеистов на четыре группы: «MVP», «Лицо франшизы», «Уровень сборной Всех Звезд» и «Уровень топ-звена». Бучневич попал в третью категорию.

Ранее Артемий Панарин повторил достижение Яромира Ягра 17-летней давности.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий