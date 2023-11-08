В Бразилии пытались похитить новорожденную дочь Неймара

Грабители в городе Котия (штат Сан-Паулу, Бразилия) пытались похитить девушку и новорожденную дочь футболиста саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает O Globo.

По информации издания, 7 ноября около трех часов ночи по местному времени трое злоумышленников ворвались в дом матери девушки футболиста, заткнули ей рот, а также наставили на нее и ее мужа оружие.

Одним из преступников был 19-летний житель того же района, который впустил двух сообщников на территорию кондоминиума. Позднее его задержали. Грабители забрали драгоценности, дизайнерские сумки и часы на общую сумму около $120 тыс., а также спрашивали о местонахождении девушки Неймара Бруны Бьянкарди и их новорожденной дочери.

Сам Неймар и Бьянкарди в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщили, что с ними и их дочерью все в порядке.

Бразильский форвард перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. До этого он выступал за испанскую «Барселону».

18 октября Неймар получил травму колена в матче за сборную Бразилии с Уругваем. Ожидается, что он будет восстанавливаться десять месяцев.

Ранее Футболист «Ливерпуля» обратился к похитителям отца.