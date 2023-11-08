Тарасова назвала глупостью увеличение аудитории «Локомотива» за счет Загитовой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не намерена обсуждать тот факт, что московский «Локомотив» пригласил на свой матч олимпийскую чемпионку — 2018 Алину Загитову. Ее слова приводит издание Legalbet.

«Почему это должно обсуждаться? Это ваше дело? Если она пойдет, значит, это полезно. Не думаю, что «Локомотив» может увеличить аудиторию за счет приглашения Загитовой на матч. Какая невозможная глупость! Аудиторию надо увеличивать за счет продажи билетов», — заявила Тарасова.

1 ноября Загитова посетила матч «Локомотива» с казанским «Рубином» (3:0) в матче группового этапа Кубка России по футболу и приняла участие в автограф-сессии.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Загитова для многих является раздражителем.