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Российский хоккеист единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ

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Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал единоличным лидером в гонке бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

8 ноября «Тампа» в выездном матче обыграла «Монреаль Канадиенс» с результатом 5:3. Кучеров в этом поединке набрал два очка: он открыл счет в матче спустя 22 секунды после стартовой сирены и отдал результативную передачу.

В текущем сезоне российский хоккеист принял участие в 13 матчах своей команды, набрав 22 очка — на его счету 10 заброшенных шайб и 12 результативных передачам.

Кучеров занимает первую строчку в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ. У Элиаса Петтерссона из «Ванкувер Кэнакс» 21 очко. На третьем месте бомбардирского списка находится соотечественник Кучерова, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В его активе 20 набранных очков. 8 ноября «Рейнджерс» обыграли «Детройт Ред Уингз», а Панарин записал на свой счет заброшенную шайбу, таким образом продлив свою результативную серию в регулярном чемпионате до 12 матчей.

Ранее экс-игрок «Тампы» рассказал, в чем с Овечкиным никто не сравнится.

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