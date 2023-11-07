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Голкипер ЦСКА заявил, что в России не любят слушать правду

Вратарь ЦСКА Богданов поддержал Карпина, посоветовавшего уезжать играть в Европу

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вратарь гандбольного московского клуба ЦСКА Вадим Богданов высказался о словах главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который посоветовал молодым игрокам уезжать в Европу, поддержав его высказывание, передает «Советский спорт».

«Богданов, который уехал из России 12 лет назад, и Богданов, который есть сейчас — совсем разные люди. Появилось понимание, что нужно делать, а что нет. Сейчас на меня налетят после интервью. У нас в России не любят слушать правду», — сказал Богданов.

Богданов отметил, что он всегда был трудолюбивым, но его взгляд на тренировки изменился за границей.

Карпин после товарищеского матча со сборной Катара заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

Ранее Александр Кержаков посоветовал российским футболистам уезжать из России.

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