Победитель Кубка Либертадорес 2023 года может стать игроком «Зенита»

Джанфранко Петруциелло, агент игрока бразильского «Флуминенсе» Джона Ариаса, заявил, что за его клиентом следит петербургский «Зенит», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит один из клубов, которые следят за Джоном. Но на данный момент ни от него, ни от других команд, которые за ним следят, нет ничего конкретного», — сказал Петруциелло.

Ариас в чемпионате Бразилии текущего сезона провел 24 матча, забив пять мячей. В Кубке Либертадорес колумбиец выходил на поле 13 раз, отметившись двумя забитыми мячами.

4 ноября «Флуминенсе» стал обладателем Кубка Либертадорес, обыграв в финале аргентинский «Бока Хуниорс» со счетом 2:1.

«Зенит» занимает второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 31 очко.

В следующем туре зенитовцы на своем поле сыграют с «Краснодаром» (11 ноября).

Ранее сообщалось, что «Зенит» может сыграть зимой с бразильскими клубами.