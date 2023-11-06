ЦСКА предрекли борьбу за чемпионство

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарев после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер красно-синих Владимир Федотов может привести команду к победе в чемпионате России.

По его словам, армейцы способны побороться с «Краснодаром» и «Зенитом».

«У ЦСКА очень хороший состав, причем во всех линиях, придраться даже не к кому! Я не наблюдаю слабых мест в команде, в этом плане Владимир Федотов постарался и выстроил хорошую команду. Может быть, мы сможем не только за призовую тройку побороться, но и за первое место», — заявил Пономарев.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками сохранил за собой восьмую позицию.

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