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Экс-тренер «Спартака» назвал выгодоприобретателей ничьей с «Локомотивом»

Тренер Гладилин заявил, что фанаты «Локомотива» и «Спартака» недовольны ничьей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что только тренеры команд остались довольны исходом игры. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Результат матча «Локомотив» — «Спартак» мог устроить только тренеров. Один в меньшинстве смог достигнуть ничейного результата, выползя из тяжелого положения, а второй смог отыграться с 0:1. Два молодых специалиста, оба довольны исходом, но болельщики и специалисты — нет!» — заявил Гладилин.

Матч «Локомотив» — «Спартак» завершился результативной ничьей со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой игры обе команды набрали по 21 баллу и сохранили за собой пятое и шестое место в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Локомотив» на своем поле сыграет против грозненского «Ахмата».

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что «Локомотив» должен был обыграть «Спартак».

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