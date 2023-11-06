«Нельзя так расслабляться»: легенда ЦСКА призвал игроков клуба быть посерьезнее

Бывший защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарев после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» заявил, что армейская команда не смогла должным образом настроиться на игру, из-за чего добилась победы только во втором тайме. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мне понравилась игра ЦСКА, но только во втором тайме. Все поначалу было проблематично, игроки ЦСКА вышли сначала в каком-то затуманенном виде, чуть расслаблены. Показалось, что они думали, что без проблем один-два мяча забьют. Нельзя так подходить к матчам, на любую игру надо настраиваться очень серьезно, нельзя расслабляться. Каждая игра — это проверка, проверка боем. Сами виноваты оказались — сначала проигрывали 0:1, потом 1:2.

По своему футбольному интеллекту армейцы, безусловно, выше «Пари НН», поэтому смогли довести дело до победного результата. «Пари НН» берет верх за счет беготни, за счет хорошей физической подготовки, из-за чего с ними оппонентам бывает тяжело. Второй тайм в исполнении ЦСКА был образцово-показательным — его хоть сейчас снимай на пленку и пересматривай на теории. Два тайма получились как небо и земля, в общем», — заявил Пономарев.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками сохранил за собой шестую позицию.

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