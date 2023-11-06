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Кейн побил рекорд Бундеслиги, который держался 60 лет

Футболист «Баварии» Кейн побил рекорд Бундеслиги, забив 16 мячей в 10 турах

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Wolfgang Rattay/Reuters

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил 16 мячей в десяти первых турах Бундеслиги сезона-2023/24, что является рекордом турнира.

В сезоне-1963/64 футболист «Шальке» Клаус Матищак отметился 13 забитыми мячами в десяти стартовых матчах чемпионата.

Кейн отметился хет-триком в матче 10 тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». Встреча закончилась со счетом 4:0.

«Боруссия» не может обыграть «Баварию» с августа 2019 года, когда дортмундский клуб выиграл со счетом 2:0 и завоевал Суперкубок Германии. Беспроигрышная серия мюнхенцев во встречах со «шмелями» составляет 11 игр во всех турнирах.

После 10 туров «Бавария» набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Боруссия» с 21 баллом расположилась на четвертой строчке. Возглавляет таблицу леверкузенский «Байер», в активе которого 28 очков.

В следующем туре мюнхенский клуб на своем поле сыграет против «Хайденхайма», а «шмели» в гостях встретятся со «Штутгартом». Оба матча пройдут 11 ноября.

В середине августа Кейн стал игроком «Баварии», перейдя в немецкий клуб из лондонского «Тоттенхэма»

Ранее Кейн пообещал, что возьмет пример с Месси и Роналду.

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