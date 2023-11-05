Тренер «Ванкувера» о голах россиянина: меня мало волнует, кто именно забивает

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет оценил результативную игру российского нападающего команды Андрея Кузьменко. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы не думаем об индивидуальной статистике. Хоккей — командная игра. Если Андрей забивает — это для нас прекрасно, и его голы — часть нашей игры, но у нее есть и другие составляющие. Главное, чтобы мы были командой, и в этом смысле я предпочитаю не делать слишком большую ставку на чью-то персональную результативность. Когда мы выигрываем, меня мало волнует, кто именно забивает», — сказал Токкет.

Андрей Кузьменко перебрался в «Кэнакс» летом 2022 года, подписав однолетний контракт новичка. Всего в прошлом сезоне россиянин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата (38+34) Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став третьим бомбардиром команды.

В текущем сезоне россиянин принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, отметившись тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Его команда идет второй в Западной конференции.

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