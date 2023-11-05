Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер «Ванкувера» о голах россиянина: меня мало волнует, кто именно забивает

Тренер «Ванкувера» Токкет: не делаю ставку на результативность Кузьменко

close
100%
Bob Frid/Reuters

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет оценил результативную игру российского нападающего команды Андрея Кузьменко. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы не думаем об индивидуальной статистике. Хоккей — командная игра. Если Андрей забивает — это для нас прекрасно, и его голы — часть нашей игры, но у нее есть и другие составляющие. Главное, чтобы мы были командой, и в этом смысле я предпочитаю не делать слишком большую ставку на чью-то персональную результативность. Когда мы выигрываем, меня мало волнует, кто именно забивает», — сказал Токкет.

Андрей Кузьменко перебрался в «Кэнакс» летом 2022 года, подписав однолетний контракт новичка. Всего в прошлом сезоне россиянин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата (38+34) Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став третьим бомбардиром команды.

В текущем сезоне россиянин принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, отметившись тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Его команда идет второй в Западной конференции.

Ранее Игорь Ларионов рассказал, что должен сделать Овечкин, чтобы побить рекорд Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий