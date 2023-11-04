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Тренер клуба РПЛ назвал себя топором

Главный тренер «Динамо» Личка заявил, что не умеет танцевать

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, кто лучше всех танцевал после победы над «Пари Нижний Новгород» (2:1) в Кубке России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Кто лучше всех танцует в «Динамо»? Думаю, Скопинцев. Танцую ли я? Нет, я не умею. Я — топор, ха-ха. Как оцениваю свою футбольную технику? Я играл еще примерно в 2003 году. Сегодня футбол быстро движется вперед. Я закончил в 2010. Но у меня всегда была хорошая техника, видение игры и физическая подготовка.

Никогда не был быстрым игроком, но умел отдавать предпоследний и последний пас. Сегодня игроки сильнее, быстрее, потому что футбол идет вперед», — заявил специалист.

«Динамо» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на четвертом месте, набрав за 13 туров 21 очко. В следующем матче столичный клуб на выезде сыграет с «Сочи». Игра состоится 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее бывший тренер «Зенита» завершил карьеру.

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