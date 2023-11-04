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Игру сборной России против Кубы назвали невозбуждающей

Экс-футболист Корнеев: сборная Кубы не возбуждает никого

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Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев оценил следующего соперника национальной команды по товарищескому матчу. Его слова передает «Матч ТВ».

«Давайте Кению с Кубой не сравнивать. Кения, мне кажется, чуть интереснее соперник. Игра с Кубой вряд ли что‑то дает. Это просто сбор и тренировка.
Сборная Кубы не возбуждает никого. Лучше провести матч с какой‑то молодежной командой, чем с Кубой. Я не знаю, какие мысли преследуются», — сказал Корнеев.

20 ноября сборная России в Волгограде проведет товарищеский матч против сборной Кубы. Начало в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла пять товарищеских встреч. В октябре россияне обыграли Камерун со счетом 1:0 и сыграли вничью с Кенией 2:2.

Ранее Мостовой усомнился, что сборной России нужен матч с Кубой.

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